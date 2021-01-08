Наставник "шпор" считает график своего клуба слишком плотным.
Жозе Моуриньо, Getty Images
08 января 2021, 18:36
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что Тоттенхэм окажется в безвыходной ситуации в случае переноса встречи с Астон Виллой из-за коронавируса и призвал АПЛ к благоразумию.
Ожидается, что Астон Вилла выставит молодую команду в матче третьего раунда Кубка Англии против Ливерпуля, так как на этой неделе у большого числа игроков и персонала основной команды был положительный результат на коронавирус.
"Шпоры" уже отменили дерби в Фулхэме 30 декабря после вспышки коронавируса в лагере "дачников".
"Мы должны защищать наших игроков, честность наших соревнований, и мы никогда бы не согласились сыграть семь матчей за три недели, как раньше. Одно дело начало сезона, другое — его середина.
В случае переноса поединка мы окажемся в безвыходной ситуации.. Перенести три матча... Настало время для Премьер-лиги продемонстрировать благоразумие и принять правильные решения. Наш клуб каждый день готов к игре, но нас нельзя наказать.
Если мы не сыграем против Астон Виллы, у нас будут отложены три матча, а это невозможно. После сезона у нас есть евро, и, конечно, матчи переносить нельзя", — приводит слова Моуриньо Marca.
Ранее Жозе Моуриньо высказал свое мнение об игре полузащитника команды Сон Хын Мина.