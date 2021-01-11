Англия

Бесконечные переносы могут сорвать планы по подготовке футболистов для Жозе Моуриньо.

Согласно информации от журналиста Давида Орнштайна из ресурса The Athletic, организаторы Английской Премьер-лиги всерьез рассматривают возможность замены соперника для лондонского Тоттехэма на ближайший поединок национального первенства.

Причиной для подобного возможного решения служит вспышка коронавируса COVID-19 внутри Астон Виллы, которая была вынуждена провести матч Кубка Англии против Ливерпуля (1:4) составом своей команды U-23. Сразу 14(!) футболистов "львов" показали положительные результаты тестирования.

Без матча посреди недели коллектив Моуриньо точно не останется. Возможный соперник — Фулхэм, поединок с которым был перенесен ранее по аналогичной причине. Матч 30 декабря 2020 года не состоялся по причине массового заражения у "дачников".

Впрочем, подопечные Скотта Паркера вряд ли будут довольны этим решением. Фулхэм стал одной из немногих команд на стадии 1/32 финала Кубка Англии, поединок которого перешел в овертайм. В конечном итоге, "белые" отпраздновали победу над КПР, однако для этого им понадобилось 120 минут игрового времени.

АПЛ, со своей стороны, предлагает решить эту проблему за счет сдвига следующей игры "коттеджеров" против лондонского Челси с пятницы, 15 января, на субботу, 16 января.

Окончательный вердикт по данной ситуации ожидается в ближайшее время.

Матч Астон Вилла — Тоттенхэм запланирован на среду, 13 января. Начало 22:15.