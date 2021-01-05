Англия

Футболисты "шпор" отпраздновали Рождество вместо с игроком Вест Хэма Лансини.

Крайний защитник Серхио Регилон, а также полузащитники Джовани Ло Чельсо и Эрик Ламела оштрафованы руководством Тоттенхэма за нарушение правил карантина в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Athletic.

Трое футболистов "шпор" были запечатлены на фотографии вместе с хавбеком Вест Хэма Мануэлем Лансини в момент совместного празднования Рождества, что является нарушением государственных правил изоляции.

В Тоттенхэме крайне негативно отреагировали на данную новость после того, как фотографии появились в Сети, поэтому клуб решил наказать своих игроков денежным штрафом, недвусмысленно напомнив об их обязанностях.

Отмечается, что представители правоохранительных органов также провели беседу как с руководством Тоттенхэма, так и боссами Вест Хэма касательно данного инцидента. О санкциях, которые применялись "молотобойцами" к Лансини, ничего не сообщается.

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