Англия

Израильский тренер может вновь возглавить лондонцев.

Челси рассматривает вариант с возвращением Авраама Гранта, сообщает Sky Sports.

Руководство лондонского клуба обеспокоено результатами работы Фрэнка Лампарда и может заменить его израильским специалистом, который выводил Челси в финал Лиги чемпионов-07/08.

64-летний Грант ранее работал тренером Хапоэля П-Т, Маккаби Т-А, Хапоэля Х, Маккаби Х, сборной Израиля, Челси, Портсмута, Вест Хэма, Партизана и сборной Ганы, а также техническим консультантом Теро Сасана (Таиланд) и Норс-Ист Юнайтед (Индия).

Отметим, на данный момент "пенсионеры" расположились на девятом месте в таблице АПЛ с 26 очками в активе.

Напомним, ранее Авраам Грант прокомментировал нынешнее положение "синих".