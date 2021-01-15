Англия

Хавбек "красных дьяволов" высказался о ближайшем преследователе своего клуба в АПЛ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился мыслями накануне поединка 19-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля.

На сегодняшний день "красные дьяволы" занимают первую строчку и опережают команду Юргена Клоппа на три очка в турнирной таблице.

"Мы заметно прогрессируем и продолжаем развиваться, но наша команда все еще очень молода. Разумеется, мы не можем сказать, что сейчас находимся на одном уровне с Ливерпулем. Они выиграли Премьер-лигу и продолжают побеждать. В тот день, когда в АПЛ победим мы, мы скажем, что находимся на одном уровне с ними.

Чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших. Мы хотим обыграть победителей Премьер-лиги. Знаем, насколько хорошо они играли последние несколько сезонов, знаем их уровень и их игру. Для нас это всегда было тяжелым противостоянием.

Манчестер Юнайтед знает, насколько это будет сложно. Мы просто должны сосредоточиться и постараться остаться на вершине. Мне кажется, что мы можем выиграть АПЛ, если будем достаточно сконцентрированы, но есть и другие команды, которые тоже могут взять этот трофей. Мы еще не достигли цели, до нее еще очень далеко", – приводит слова Погба Sky Sports.

Ранее недавно перешедший из Аталанты форвард Манчестер Юнайтед Амад Диалло Траоре рассказал о своей адаптации в новом клубе.