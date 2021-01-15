Англия

Его команда не уступала в пяти играх в последнем месяце 2020 года.

Главный тренер Астон Виллы Дин Смит получил приз лучшего коуча в АПЛ по итогам декабря 2020 года.



Под его руководством команда не уступила соперникам в пяти матчах в последнем месяце года и занимала пятое место в таблице.

Dean Smith has won the @PremierLeague's Manager of the Month award for December! 🔥



Congratulations, boss! 👏 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 15, 2021

Отметим, что в борьбе за награду Смит опередил других кандидатов в лице Карло Анчелотти (Эвертон), Шона Дайча (Бернли) и Оле Гуннара Солскьяера (Манчестер Юнайтед).

49-летний специалист впервые получает данный приз и является первым главным тренером Villa, получившим награду после Мартина О'Нила в апреле 2010 года.