Ранее на Football.ua сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш может стать первым обладателем 4-х званий лучшего игрока месяца в истории АПЛ.

Сегодня же официальный Twitter английской Премьер-лиги объявил результаты голосования за лучшего игрока турнира в декабре, по итогам которого португалец таки удостоился данной награды, установив при этом рекорд АПЛ.

Фернандеш в четвертый раз за календарный 2020-й год стал обладателем звания Игрока месяца. Прежде подобное не удавалось ни одному футболисту.

Помимо 26-летнего португальца на награду претендовали: вратарь Дамиан Мартинес (Астон Вилла), защитники Бен Ми (Бернли) и Джон Стоунс (Манчестер Сити), полузащитники Томаш Соучек (Вест Хэм) и Анвар Эль-Гази (Астон Вилла), а также нападающие Мохаммед Салах (Ливерпуль) и Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед).

