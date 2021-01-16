Англия

Португальский полузащитник прокомментировал ситуацию с большим количеством одиннадцатиметровых.

Бруну Фернандеш часто упоминается в контексте большого количества одиннадцатиметровых ударов Манчестер Юнайтед, но португалец не обращает внимание на это.

"Я их не слышу! Честно говоря, мне все равно. Вы всегда видите, что говорят люди, но мне все равно. Не зацикливаюсь на том, что они говорят, — сказал Фернандес. Я играл в Португалии, и когда вы выступаете за Спортинг, Бенфику и Порту всегда говорят о подобных вещах — иногда чтобы оказать давление на судью, иногда просто чтобы пошуметь в прессе.

Но для меня главное — когда нам назначили пенальти, подойти к одиннадцатиметровой отметке и забить, я должен делать свою работу.

На днях я увидел в новостях то, что Рахим Стерлинг не забил свои последние три пенальти. Это показывает, что не так просто забить с "точки", как говорят люди. Над этим надо работать, надо быть сосредоточенным", — приводит слова португальца Goal.

Напомним, что в ближайшем матче Манчестер Юнайтед сыграет против Ливерпуля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.