Англия

Португалец вновь номинирован на приз игрока месяца в английской Премьер-лиге.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту чемпионата в декабре.

Вошедший в данный список полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш может установить рекорд АПЛ.

В случае, если португалец наберет наибольшее из претендентов количество голосов, он станет первым игроком в истории Премьер-лиги, получившим награду четыре раза за один календарный год.

Помимо Фернандеша в список претендентов на награду вошли: вратарь Дамиан Мартинес (Астон Вилла), защитники Бен Ми (Бернли) и Джон Стоунс (Манчестер Сити), полузащитники Томаш Соучек (Вест Хэм) и Анвар Эль-Гази (Астон Вилла), а также нападающие Мохаммед Салах (Ливерпуль) и Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед).

Ранее Бруну Фернандеш высказал свое мнение о том, что он забивает много голов с пенальти.