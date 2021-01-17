Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 19-го тура английской Премьер-лиги.

В домашнем поединке в рамках девятнадцатого тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон имел прекрасный шанс прервать неудачную серию матчем против одного из аутсайдеров, однако в голевой перестрелке против Вест Бромвича нанес на один точный удар меньше (2:3).

Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Вест Бромвич:



Вулверхэмптон — Вест Бромвич 2:3

Голы: Сильва, 38, Боли, 43 — Перейра, 8 (с пенальти), 56 (с пенальти), Аджайи, 52.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди (Аит Нури), Боли, Саисс — Дендокер, Невеш (Гиббс-Уайт), Моутиньо (Кутроне) — Траоре, Сильва, Нету

Вест Бромвич: Баттон — О’ши, Аджайи, Батрли, Гиббс — Ливермор, Сойерс, Перейра (Ферлонг), Снодграсс, Гросицкий (Робсон-Кану) — Робинсон

Предупреждения: Дендокер, Сильва — Аджайи.