Германия

Поляк рассказал о ситуациях с немецким специалистом во время совместной работы в Боруссии Д.

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски поделился воспоминаниями о работе с Юргеном Клоппом в дотрмундской Боруссии в 2010-2014-м годах.

"Клопп всегда помнил, что мы были в первую очередь людьми и только во вторую – футболистами. Я помню, как однажды мы были в раздевалке после выходных.

Все знают классический трюк – после алкогольных выходных на следующее утро съесть много чеснока, чтобы изо рта не пахло алкоголем. Перед самой тренировкой Юрген зашел в раздевалку и начал нас нюхать. Он нюхал, как охотничья собака. В конце-концов он сказал: "Я слышу запах. Что это, чеснок?"

Разумеется, он все понял. Мы тоже понимали, что он понял. Но он просто оставил вопрос витать в воздухе и ушел, не сказав больше ни слова. На секунду стало тихо, а потом мы все переглянулись и засмеялись. Мораль — никогда не пытайтесь обмануть Юргена Клоппа. Он слишком умен", — приводит слова Левандовски Liverpool Echo..

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