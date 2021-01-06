Англия

Бельгийцу предложили оклад ниже, чем его текущий заработок.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне отклонил предложение своего клуба о заключении нового контракта.

По информации The Athletic, причиной является то, что "горожане" предложили 29-летнему бельгийцу зарплату ниже, чем он зарабатывает сейчас. Сообщается, что это связано с потенциальным трансфером форварда Барселоны Лионеля Месси.

На счету де Брюйне 3 гола и 8 результативных передач в 14 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Он выступает за Манчестер Сити с 2015 года. Соглашение бельгийца рассчитано до лета 2023 года.

Контракт Месси с Барселоной рассчитан до конца сезона. Сейчас он может вести переговоры с любым клубом относительно соглашения на лето.