Англия

Защитник "синих" рассказал о настрое команды в период неудач.

Капитан и защитник лондонского Челси Сезар Аспиликуэта прокомментировал успехи клуба за последний месяц.

"Мы – Челси, мы очень требовательны к себе и всегда стремимся быть как можно выше, всегда хотим бороться за все трофеи. Поэтому, отсутствие хороших результатов нас только мотивирует.

Мы знаем, что в начале декабря Челси был на вершине Премьер-лиги. Все полагали, что мы возьмем титул. Через месяц у наши результаты стали хуже, из-за чего мы опустились в середину таблицы. После этого все говорили, что мы выбыли из гонки лидеров. Прекрасно наем, как это работает.

Сейчас мы хотим вернуться к той стабильности, которая у нас была в ноябре и начале декабря", приводит слова Аспиликуэты Sky Sports.

Ранее главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказался о ситуации в турнирной таблице.