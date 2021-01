Вест Хэм примет Бернли в Лондоне в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер хозяев принял решение оставить украинского вингера Андрея Ярмоленко в запасе на данный поединок.

Here's how we line up today at London Stadium...#WHUBUR