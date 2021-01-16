Украинец начнет матч на скамейке запасных.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
16 января 2021, 16:39
Вест Хэм примет Бернли в Лондоне в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.
Главный тренер хозяев принял решение оставить украинского вингера Андрея Ярмоленко в запасе на данный поединок.
31-летний Ярмоленко в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Встреча Вест Хэма и Бернли состоится сегодня, 16-го января, в 17:00 по киевскому времени.
Ранее Ярмоленко был признан худшим игроком Вест Хэма в матче против Стокпорта по версии Sofascore.