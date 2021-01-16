Англия

Украинец начнет матч на скамейке запасных.

Вест Хэм примет Бернли в Лондоне в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер хозяев принял решение оставить украинского вингера Андрея Ярмоленко в запасе на данный поединок.

Here's how we line up today at London Stadium...#WHUBUR — West Ham United (@WestHam) January 16, 2021

31-летний Ярмоленко в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Встреча Вест Хэма и Бернли состоится сегодня, 16-го января, в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Ярмоленко был признан худшим игроком Вест Хэма в матче против Стокпорта по версии Sofascore.