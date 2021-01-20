Нападающий Саутгемптона попал в сферу интересов "шпор".
Дэнни Ингс, Getty Images
20 января 2021, 11:50
Тоттенхэм интересуется форвардом Саутгемптона Дэнни Ингзом.
По информации Eurosport, "шпоры" рассматривали вариант подписания бомбардира "святых" еще прошлым летом, но в итоге арендовали Карлоса Винисиуса. На сегодняшний день команда Жозе Моуриньо изучает вариант с приобретением Ингза по окончании сезона.
Ожидалось, что в декабре 2020-го года англичанин продлит контракт с Саутгемптоном, однако стороны не смогли договориться. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2022-го года.
Ранее сообщалось, что хавбек Интера Кристиан Эриксен намерен вернуться в английскую Премьер-лигу, где, помимо Тоттенхэма, его потенциальный трансфер/аренду рассматривают ряд других клубов.