Англия

Нападающий Саутгемптона попал в сферу интересов "шпор".

Тоттенхэм интересуется форвардом Саутгемптона Дэнни Ингзом.

По информации Eurosport, "шпоры" рассматривали вариант подписания бомбардира "святых" еще прошлым летом, но в итоге арендовали Карлоса Винисиуса. На сегодняшний день команда Жозе Моуриньо изучает вариант с приобретением Ингза по окончании сезона.

Ожидалось, что в декабре 2020-го года англичанин продлит контракт с Саутгемптоном, однако стороны не смогли договориться. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2022-го года.

Ранее сообщалось, что хавбек Интера Кристиан Эриксен намерен вернуться в английскую Премьер-лигу, где, помимо Тоттенхэма, его потенциальный трансфер/аренду рассматривают ряд других клубов.