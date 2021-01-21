Англия

Журналисты попытались разговорить наставника лондонского Арсенала на тему конфликтов внутри команды.

Примерно месяц назад, журналист издания The Athletic Дэвид Орнштайн в своем аккаунте в социальной сети Twitter опубликовал информацию о конфликте на одной из тренировок лондонского Арсенала между Давидом Луисом и Дани Себальосом, который якобы завершился "кровавыми ссадинами для обоих".

Немногим позднее, испанский полузащитник "канониров" опроверг данные слухи, после чего внутри клуба началось расследование относительно возможной утечки информации. "Мне не нравится, что этот инцидент вообще всплыл в прессе", — заявил тогда в одном из своих интервью Артета, — Я выясню, откуда подобное исходит, и если это действительно имеет место быть, то оно полностью противоречит тому, что я ожидаю от своих футболистов. Будут серьезные последствия".

Спустя непродолжительный период футбольные болельщики, по всей видимости, могут наблюдать результаты "расследования". В зимнее трансферное окно клуб покинули Уильям Салиба и Сеад Колашинац на правах аренды в Ниццу и Шальке соответственно, а ситуация вокруг трансфера Месута Озила в Фенербахче близится к своему положительному для обеих сторон исходу.

Накануне игры против Саутгемптона в Кубке Англии, Микель Артета поговорил с журналистами на тему текущего положения дел в клубе, а один из вопросов касался непосредственно вышеописанной ситуации. Наставник уверен, что утечка информации имела место быть: "У меня есть все основания полагать, что так оно и было".

После чего, испанца спросили о том, имеет ли к этому какое-либо отношение исходящие трансферы из клуба в данный период сезона, на что Артета с улыбкой ответил: "Без комментариев".

Матч Арсенал — Саутгемптон состоится 23 января, в 14:15 по киевскому времени.