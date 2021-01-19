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Экс-наставник "канониров" считает, что немец очень подходит турецкому клубу.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер поделился мыслями о своем экс-подопечном Месуте Озиле в преддверии его перехода в Фенербахче.

"Месуту всегда нужна комфортная обстановка. Я уверен, что Турция в этом плане подходит ему больше всего. Озил отличный плеймейкер, он помогает нападающим забивать важные голы. Если Фенербахче правильно используют Месута, то смогут претендовать на победу в своем чемпионате.

Озил исключителен в плане креативности игры. В любой ситуации он быстро принимает верное решение, и, по-моему, это гениально. Такое качество нечасто встречается в футболе.

Если Месут находится в хорошей форме, то ему понадобится всего несколько игр, чтобы выйти на свой лучший уровень. Разумеется, его трансфер будет самым громким в январе, потому что в мире футбола сейчас кризис", – приводит слова Венгера ESPN со ссылкой на beIN Sports.

Ранее главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал уход из клуба Месута Озила, который должен присоединиться к Фенербахче.