Англия

Наставник не считает, что у команды Клоппа кризис.

Главный тренер Бернли Шон Дайч поделился мыслями после сенсационной победы над Ливерпулем в матче 18-го тура АПЛ.

"Это настоящий прорыв для моих футболистов. Когда играешь в подобных матчах, нужно прилагать огромное количество усилий, и мои парни отлично потрудились. У Ливерпуля были шансы, но они не были опасными. Приятно, что удалось забить, да еще и с пенальти. Многие из них мы не получаем. По-моему, там все-таки был одиннадцатиметровый.

Парадокс Премьер-лиги в том, что мы до этого дважды проиграли в матча, в которых играли хорошо. А сегодня внезапно абсолютно сумели победить. Вот так бывает в АПЛ.

Если бы мы сегодня проиграли, то все бы сказали: "У Бернли кризис". Я привык к этому и не обращаю внимания на подобные разговоры. И я не думаю, что у Ливерпуля кризис. То, что происходит с ними, бывает со всеми командами, и даже самыми лучшими", – приводит слова Дайча BBC.

Ранее поражение от Бернли прокомментировал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.