Англия

Мерсисайдцы не лучшим образом проводят сезон.

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед разошлись напряженным миром поединке 19-го тура АПЛ.

Подопечные Юргена Клоппа провели четыре игры без побед в английской Премьер-лиге впервые с января 2017 года, когда они не побеждали на протяжение пяти поединков.

Помимо этого, мерсисайдцы не могут забить в трех матчах АПЛ подряд. В последний раз такое случалось в период с февраля по март 2005 года под руководством Рафаэля Бенитеса.

По итогу встречи с "красными дьяволами" Ливерпуль занимает 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 34 очка после 18-ти матчей.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью в игре против Манчестер Юнайтед (0:0).