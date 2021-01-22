Англия

Наставник "бордовых" отметился знаковым достижением.

Бернли нанес Ливерпулю первое домашнее поражение в АПЛ с апреля 2017 года.

Squawka сообщает, что благодаря этой победе наставник "бордовых" Шон Дайч стал первым в истории АПЛ тренером, сумевшим обыграть двух разных действующих чемпионов Премьер-лиги в гостях с одним клубом.

В предыдущий раз Бернли в 2017-м году победил на "Стэмфорд Бридж" Челси, победивший в АПЛ в сезоне 2016/2017.

Ранее главный тренер Бернли Шон Дайч поделился мыслями после сенсационной победы над Ливерпулем в матче 18-го тура АПЛ.