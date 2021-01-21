Англия

Наставник "красных" прокомментировал успехи своего клуба в последних матчах.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о неудачных результатах клуба в последних поединках АПЛ.

"Мы фокусируемся на физической форме в последних встречах. Это вполне естественно, что нам задают такие вопросы. Выступления Ливерпуля всегда подвергаются пристальному вниманию. Такое давление, такой интерес к нашему клубу — это привилегия.

Но мы не должны отвлекаться на все это. Наше внимание должно быть сосредоточено на наших проблемах. Мы и есть решение этих проблем. Никто не отрицает, что у Ливерпуля трудный период. Это всего лишь проблема, которую нам предстоит решить", – приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль провел 4 игры без побед в АПЛ впервые с 2017-го года.

Напомним, что сегодня, 21-го января, Ливерпуль сыграет с Бернли в рамках перенесенного 18-го тура Премьер-лиги.