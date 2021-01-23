Мерсисайдцы планируют продлить соглашение с защитником.
Ван Дейк и Салах, getty images
23 января 2021, 14:16
Ливерпуль определил для себя приоритетом продление контракта с Вирджилом Ван Дейком, сообщает издание Eurosport.
Источник утверждает, что ввиду данной задачи переговоры с Мохаммедом Салахом отошли на второй план. Оба соглашения действительны до 2023 года.
Мерсисайдцы планируют, что достичь договоренности с нидерландским защитником удастся уже этим летом.
Отметим, что сейчас Ван Дейк восстанавливается после тяжелой травмы, которую получил в столкновении с Пикфордом.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль, несмотря на травмы ряда футболистов, не намерен покупать новых игроков.