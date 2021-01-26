Англия

Англичанин прокомментировал свое увольнения из стана лондонцев.

Челси принял решение расстаться с Фрэнком Лампардом. Тренер остался недоволен тем фактом, что не смог вывести команду на новый уровень.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить фанатов за невероятную поддержку, которую я получал на протяжении 18 месяцев. Надеюсь, они понимают, что это значило для меня.

Соглашаясь на должность, я понимал сложности, с которыми предстоит столкнуться в это непростое для клуба время. Я горжусь нашими успехами, горжусь выпускниками академии, пробившимися в первую команду и хорошо себя там проявившими. Это будущее Челси.

Я разочарован, что в этом сезоне у меня не было времени вывести клуб на новый уровень. Хочу поблагодарить мистера Абрамовича, руководство клуба, игроков, тренерский штаб и всех в Челси за усердную работу, особенно в это сложное время. Я желаю команде и клубу успехов в будущем", - приводит слова Лампарда League Managers Association.

Напомним, что самым вероятным вариантом замены для Лампарда остается Томас Тухель.