Англичанин прокомментировал свое увольнения из стана лондонцев.
Фрэнк Лампард, getty images
26 января 2021, 00:41
Челси принял решение расстаться с Фрэнком Лампардом. Тренер остался недоволен тем фактом, что не смог вывести команду на новый уровень.
"Прежде всего, хотел бы поблагодарить фанатов за невероятную поддержку, которую я получал на протяжении 18 месяцев. Надеюсь, они понимают, что это значило для меня.
Соглашаясь на должность, я понимал сложности, с которыми предстоит столкнуться в это непростое для клуба время. Я горжусь нашими успехами, горжусь выпускниками академии, пробившимися в первую команду и хорошо себя там проявившими. Это будущее Челси.
Я разочарован, что в этом сезоне у меня не было времени вывести клуб на новый уровень. Хочу поблагодарить мистера Абрамовича, руководство клуба, игроков, тренерский штаб и всех в Челси за усердную работу, особенно в это сложное время. Я желаю команде и клубу успехов в будущем", - приводит слова Лампарда League Managers Association.
Напомним, что самым вероятным вариантом замены для Лампарда остается Томас Тухель.