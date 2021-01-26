Англия

Голкипер "красных дьяволов" намерен привести клуб к чемпионству в АПЛ.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа поделился мыслями о молодых игроках в клубе.

"Я стараюсь быть лидером и вести команду за собой. Молодые парни могут смотреть на меня и думать, что я уже так долго тут, сыграл много матчей, но самое важное – это демонстрировать полученный опыт на поле, помогая команде. Я упорно тренируюсь, ведь работа на тренировках очень важна, она многое дает.

У меня есть опыт завоевания больших титулов в клубе. Я знаком с этим ощущением. В этом году у нас есть возможность взять трофей, и мы не можем упустить ее. Если есть шанс, мы обязаны им воспользоваться и биться за него до конца.

Я стараюсь давать советы молодым игрокам и отдаваться на максимум в каждом матче. Я хочу сказать этим, что каждый день мы должны бороться", – приводит слова Де Хеа официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее Давид Де Хеа поделился мыслями об успехах "красных дьяволов" в последних сезонах АПЛ.