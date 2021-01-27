Англия

Испанский нападающий сменил клубную прописку.

Бывший нападающий Удинезе Фернандо Льоренте подписал контракт с Удинезе, сообщает официальный сайт фриульцев.

Соглашение с испанским нападающим будет действительно до лета 2022-го года. Льоренте будет выступать под 32 номером.

Контракт с Наполи у Фернандо подходило к концу летом 2021 года, а его трансферная стоимость составляет 1 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Напомним, что Беневенто был близок к подписанию Фернардо Льоренте.

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