Испанский нападающий сменил клубную прописку.
Диего Льоренте, фото Удинезе
27 января 2021, 23:25
Бывший нападающий Удинезе Фернандо Льоренте подписал контракт с Удинезе, сообщает официальный сайт фриульцев.
Соглашение с испанским нападающим будет действительно до лета 2022-го года. Льоренте будет выступать под 32 номером.
Контракт с Наполи у Фернандо подходило к концу летом 2021 года, а его трансферная стоимость составляет 1 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
Напомним, что Беневенто был близок к подписанию Фернардо Льоренте.
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