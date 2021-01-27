Футболист продолжит карьеру в Греции.
Синдзи Кагава, ФК ПАОК
27 января 2021, 12:17
Полузащитник испанской Сарагосы Синдзи Кагава представлен в качестве игрока греческого ПАОКа.
Контракт с 31-летним японским хавбеком заключен на полтора года. Он получил футболку с номером 23.
Отметим, что в минувшем сезоне Кагава провел за Сарагосу 36 матчей во всех турнирах, в которых четырежды поражал ворота соперников.
Также в его послужном списке семь сезонов в дортмундской Боруссии, два сезона в МЮ и один — в Бешикташе.