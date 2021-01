Полузащитник испанской Сарагосы Синдзи Кагава представлен в качестве игрока греческого ПАОКа.

Контракт с 31-летним японским хавбеком заключен на полтора года. Он получил футболку с номером 23.

香川真司がここにいる。真司、PAOKファミリーへようこそ!

Shinji Kagawa is Here. Shinji welcome to PAOK family!#KagawaIsHere #PAOK #transfers #RiseUp @S_Kagawa0317 pic.twitter.com/itvrJW1AKs