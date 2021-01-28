Англия

Football.ua разбирает возможные варианты сотрудничества немецкого специалиста и лондонского Челси.

Тренерское кресло в лондонском Челси пустовало совсем недолго. Во вторник Томас Тухель не только был объявлен в качестве нового наставника "синих", а во вчерашнем поединке с Вулверхэмптоном (0:0) был сразу же брошен на передовую. Делать выводы на основе одного поединка еще, конечно же, рано, но порассуждать о перспективах немца на Стэмфорд Бридж стоит. О них и поговорим.

Томас Тухель — человек противоречий. В Боруссии и ПСЖ прослыл скандалистом, но в тоже время умеет создать отличную атмосферу в раздевалке

На смену более сдержанному Фрэнку Лампарду Челси получил тренера, который является полнейшей противоположностью легенды "синих".

Причем тяжелый характер Тухеля уже ни для кого не является секретом. Из всех команд немец уходил, оставляя после себя не слишком приятный осадок. Исключением можно назвать, разве что, Майнц, да и то Томас недоработал контракт с "карнавальщиками" до конца, будучи недовольным отсутствием обещанных трансферов.

Причина разрыва "отношений" тренера и дортмундской Боруссии до сих пор окутана пеленой тайн и конспирологических теорий. Причины называются самые разные, но стоит выделить две самые правдоподобные: конфликт после покушения на клубный автобус перед поединком с Монако и селекционные разногласия.

В первом случае менеджер был категорически против игры с "монегасками" на следующий день после едва не стоившего команде, и самому Тухелю, жизни события, а во втором — был разозлен продажей Матса Хуммельса, Илкая Гюндогана и Генриха Мхитаряна летом 2016-го года, а также тем, что руководство "шмелей" приобрело не тех футболистов, которых желал видеть Томас на Сигнал Идуна Парк.

Не помогло даже завоевание Кубка Германии — первого серьезного трофея Боруссии за пять лет. Его активно критиковало не только руководство, но и игроки, уставшие от изнурительных тренировок и тяжелого характера наставника. Правда, в Дортмунде немцу дали доработать хотя бы до конца сезона-2016/17, а в ПСЖ решили указать на дверь посреди нынешней кампании.

В Париже Тухель успел "побить горшки" со спортивным директором Леонардо. Причина, как и в предыдущих командах, та же: недовольство работой клуба на трансферном рынке. И, стоит признать — неспроста. Клуб не сумел подыскать адекватные замены Тиаго Силве, Тома Менье и Эдинсону Кавани. И если уругваец на момент ухода уже довольно давно не играл важной роли в команде, то две другие потери были весомыми.

Здесь стоит также отметить два слуха, активно обсуждаемые в медиа-пространстве, и добавляющие мазки к психологическому портрету коуча, как одному из главных скандалистов среди тренеров в европейском футболе. После ухода из Дортмунда в прессе какое-то время активно гулял слух о том, что после поражения от Монако в четвертьфинале Лиги чемпионов-16/17 Тухель сказал следующую фразу: "И с этими игроками я должен обыгрывать Баварию?" Напомним, что буквально за несколько часов до начала первой встречи в Дортмунде произошел тот самый злополучный взрыв.

Второй произошел относительно недавно — в скандальной игре против Истанбула. По данным журналиста Ромена Молины, наставник желал возвращения команд на поле и доигровки встречи, что вызвало негативную реакцию среди футболистов парижского коллектива.

Насколько правдивы эти слухи решать вам, но данные высказывания сильно резонируют с потрясающей атмосферой в раздевалке, которую Тухель создал в Майнце, а также тот факт, что он единственный тренер ПСЖ в период шейхов, сумевший приблизить столичный клуб к статусу "команды-звезды", а не "команды звезд".

Он сумел наладить обстановку в раздевалке парижан, а что самое важное — нашел общий язык с лидерами команды. Даже Неймар, категорически ненавидящий черновую работу, у немца успевал временами пахать в прессинге. Кроме того, бразилец именно при Тухеле, пусть и не сразу, сумел выдать именно ту игру, ради которой и затевалась сага с его переходом на Парк де Пренс. Неймар чуть ли не самолично затащил ПСЖ в прошлогодний финал Лиги чемпионов.

Это будет очень кстати в Челси, где также хватает игроков звездного статуса. По крайней мере, в первом сезоне конфликтов точно быть не должно, что может хорошо отразится на результатах.

Во всех командах Тухель дает результат. Он адепт футбола Гвардиолы, а по разнообразию схем ничем не уступает Юлиану Нагельсманну.

Приход Томаса Тухеля в любой клуб является гарантией результата. В Майнце он дважды выводил скромную команду в Лигу Европы, причем в первом сезоне занял наивысшее в клубной истории пятое место, чего не удалось сделать даже предшественнику тренера — Юргену Клоппу.

В Боруссии он с порога создал практически идеальную команду, ставшую лучшим вице-чемпионом в истории Бундеслиги по многим показателям, а в следующем сезоне после потери трех ключевых футболистов, множества новичков, и в напряженной атмосфере, сумел добыть национальный кубок и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Что касается времени в ПСЖ, то вы и сами все знаете.

Результат в Челси всегда стоял, а особенно остро стоит сейчас, во главе угла. С этим проблем у нового рулевого "пенсионеров" возникнуть не должно. Тухель является тактическим гиком и всегда предельно мотивирован. Менталитет победителя и перфекциониста, подобно Хосепу Гвардиоле, в сторону которого не раз следовали реверансы от немецкого специалиста, успешно прижился и в консервативном Дортмунде, и в нашпигованном капризными звездами Париже.

Тухель любить играть в доминирующий футбол, что отчетливо характеризует хотя бы факт того, что его Боруссия и ПСЖ владели мячом под 60% игрового времени (в сезоне-2015/16, первом для Томаса в Дортмунде, "шмели" лишь не существенно уступили гвардиоловской Баварии по этому показателю — 66% против 61%).

Такой стиль должен отлично прижиться и на Стэмфорд Бридж. Челси на данный момент занимает 4 место в АПЛ по владению — 57,5%. В прошлом сезоне — третье, с показателем 58%. Да и игроков для этого в Лондоне хватает. Взять хотя бы одного из лучших контролирующих опорников Старого Света в лице Жоржиньо.

Поговорим о расстановке. В ПСЖ Тухель чаще всего использовал 4-3-3 (Челси Лампарда наибольшее количество матчей провел именно в подобной формации), по ходу встречи не раз трансформирующиеся в 4-4-2, или наоборот. Он довольно гибкий тренер, что является несомненным плюсом для команды.

Отдельно стоит сказать несколько слов и о коммуникации с игроками. Кристиан Пулишич и Тиаго Силва не понаслышке знакомы с немцем. Талант американца рассмотрел еще Юрген Клопп, но именно при Тухеле он стал важнейшим звеном в построении игры "шмелей", а после ухода наставника провел два весьма неоднозначных сезона на Сигнал Идуна Парк. Бразилец же успел поработать с Томасом в ПСЖ.

От этого назначения могут заметно выиграть и Кай Хаверц с Тимо Вернером. Тимо не может забить уже 13 поединков, не считая кубковую встречу с Моркэмом, что не может не разочаровывать как самого игрока, так и руководство. Определенную роль сыграло и то, что Лампард активно ставил форварда на левый фланг, надеясь на его рывки в штрафную, однако это не всегда работало так, как надо.

Большинство поединков в качестве левого вингера Тимо провел еще в родном Штутгарте, а в Лейпциге таких матчей у Вернера насобиралось целых 9 из 159. Бремя вернуть игроку былую уверенность в себе возложено на Тухеля, который имеет успешный опыт работы с профильными "девятками". Достаточно вспомнить бомбардирские подвиги Пьера-Эмерика Обамеянга в Боруссии, а также возрождение Мауро Икарди и Мойзе Кина в столице Франции.

Не понятна и командная роль Хаверца. В Байере Кай раскрылся в качестве "десятки", прекрасно играя на пространстве и классно играя между линиями. Позиция правого вингера в Челси занята, по идее, Хакимом Зиешем, хоть Лампард успел попробовать в этой роли тех же Пулишича с Хадсон-Одои, поэтому Тухель наверняка даст полузащитнику возможность играть в излюбленной манере. Идеальной моделью игры "под Хаверца" была бы расстановка 4-2-3-1, с двумя опорниками позади, которая использовалась Петером Бошем в Леверкузене.

Скорее всего в таком случае придется жертвовать кем-то из четверки Ковачич – Канте – Жоржиньо – Маунт, так что нового наставника "синих" ждет приятная, а может не совсем, головная боль на новом месте.

Поединок с Вулверхэмптоном Челси провел именно по расстановке 4-2-3-1, где Хаверц, правда, играл левого вингера, периодически смещаясь ближе к центру, а на противоположном фланге действовал Хадсон-Одои. Отдельно стоит отметить Зиеша, номинально обозначенного на позиции "десятки", но по факту игравшего в полуфланге (в Аяксе марокканец частенько любил смещаться в полуфланг и оттуда бить со своей потрясающей левой либо искать партнеров грамотной передачей), из-за чего у лондонцев образовывался явный крен в сторону правого фланга.

В матче с "волками" мы увидели доминирующий Челси, который, на минуточку, владел мячом 79% времени, а ярче всего это отображает карта усредненных позиций от Whoscored.

Выводы

Суммируя все вышесказанное можно сказать, что назначение Томаса Тухеля является отличным решением руководства "пенсионеров". Немец отличный вариант для стабилизации игры и результатов команды, к тому же играющий в привлекательный и доминирующий футбол. Кроме того, Тухель умеет находить подход и развивать сильные стороны игроков, что, в свете дорогущей массовой закупки лондонцев минувшем летом, не может не радовать все стороны этого сотрудничества. Единственной загвоздкой является лишь непростой характер Томаса, но соглашение с ним подписано лишь на полтора сезона (с опцией продления еще на год), что явно было сделано не просто так.