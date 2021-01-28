Англия

Специалист прокомментировал свой дебют в клубе.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель высказался о шансах клуба на чемпионский титул по итогам текущего сезона АПЛ.

"Вы же знаете, что титул далеко от нас. Давайте будем реалистами. Я подписывал контракт с Челси с ожиданием борьбы за титулы. Это все понятно.

Но реальность такова, что между нами и четвертым местом много команд и много очков. Я не хочу заглядывать сильно далеко. Как только мы начнем работу над мелкими проблемами, очки придут.

Мы концентрируемся на своих сильных сторонах. Хотим построить такую команду, против которой будут бояться выходить на поле. В матче с Вулверхэмптоном видны и хорошие моменты, я доволен", — цитирует Тухеля Daily Mail.

Напомним, Томас Тухель на посту главного тренера "пенсионеров" сменил Фрэнка Лампарда. В дебютном матче лондонцы выдали безголевую ничью с Вулверхэмптоном.

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