"Красные дьяволы" определились с двумя кандидатурами.
Солскьяер и Ван-Биссака, getty images
28 января 2021, 18:30
Манчестер Юнайтед ищет усиление правого фланга обороны, сообщает издание Forbes.
"Красные дьяволы" в качестве своих целей определили Кирана Триппьера из Атлетико и Макса Ааронса из Норвича.
На данный момент Оле-Гуннар Солскьяер может рассчитывать на Аарона Ван-Биссаку и Тимоти Фосу-Менса на правом фланге.
Отметим, ранее главный тренер Манчестер Юнайтед заявил о том, что не ждет входящих трансферов в текущее окно.
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