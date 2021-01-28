Англия

"Красные дьяволы" определились с двумя кандидатурами.

Манчестер Юнайтед ищет усиление правого фланга обороны, сообщает издание Forbes.

"Красные дьяволы" в качестве своих целей определили Кирана Триппьера из Атлетико и Макса Ааронса из Норвича.

На данный момент Оле-Гуннар Солскьяер может рассчитывать на Аарона Ван-Биссаку и Тимоти Фосу-Менса на правом фланге.

Отметим, ранее главный тренер Манчестер Юнайтед заявил о том, что не ждет входящих трансферов в текущее окно.

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