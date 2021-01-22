Испания

У Атлетико есть право иначе сформулировать свой иск.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил первую апелляцию Атлетико по поводу дисквалификации защитника Кирана Триппьера за нарушения правил ставок — утверждает El Pais.

Английская футбольная ассоциация дисквалифицировала Триппьера на 10 недель до 28 февраля за то, что он сообщил своим родственникам и знакомым информацию о переходе в Атлетико, а те сделали ставку на клуб, в котором он продолжит карьеру.

Атлетико протестовал против распространения дисквалификации в мировом масштабе, считая, что клуб страдает из-за того, в чем не виноват.

ФИФА приостановил свое решение о дисквалификации в планетарном масштабе на время рассмотрения дела в Лозанне. Однако арбитражный суд счел безосновательным требование не распространять санкции английской футбольной ассоциации на Испанию, поскольку сам Триппьер не протестовал против наказания.

У Атлетико есть 10 дней для того, чтобы переформулировать свой иск и вновь представить его к рассмотрению.

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