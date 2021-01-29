Англия

Наставник мерсисайдцев высказался о победе над Тоттенхэмом в матче АПЛ.

Ливерпуль одержал уверенную победу над Тоттенхэмом в поединке 20-го тура английской Премьер-лиги. Главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился эмоциями от результата этой встречи, затронув тему травмы центрального защитника Жоэля Матипа.

"Решения в завершающей стадии стали причиной победы. Мы продолжали атаковать после убойного момента в начале игры, когда Садио Мане упустил шанс забить с действительно хорошей позиции. Когда Сон отправил мяч в наши ворота, все могли подумать: "Ой, опять произошло то же самое". К счастью, игрок Тоттенхэма оказался в положении вне игры, потому что после этого нам бы пришлось удерживать мяч и пытаться идти на риск".

"Когда мы узнали о проблемах Матипа с лодыжкой, не было никаких шансов на то, что он продолжит игру. Несмотря на это, парни продолжали бороться и стали для соперника серьезной оппозицией. Хорошая игра и заслуженная победа".

"Что касается травм, вы можете себе представить, что мы думаем по поводу этого... У нас просто не выходит это из головы. Я не привередлив или что-то в этом роде, но нам нужно найти подходящего игрока. У нас еще есть футболисты, но их не так уж и много. В линии обороны происходит действительно что-то невероятное, но имеем то, что имеем", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Ливерпуль вы можете на Football.ua.