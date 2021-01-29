Англия

"Хаммерс" выкупили контракт футболиста.

Вест Хэм выкупил контракт Саида Бенрахма у Бентфорда. Об этом сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Нападающий был взят в аренду у клуба из Чемпионшипа в октябре 2020 года, и смог себя проявить. Контракт с игроком подписан до 2026 года.

Брентфорд за алжирского вингера получит 21,5 миллиона евро. Эта сумма была обговорена клубами ранее.

В текущем сезоне Бенрахма провел за "хаммерс" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами.

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