"Хаммерс" выкупили контракт футболиста.
Саид Бенрахма, getty images
29 января 2021, 13:54
Вест Хэм выкупил контракт Саида Бенрахма у Бентфорда. Об этом сообщает пресс-служба "молотобойцев".
Нападающий был взят в аренду у клуба из Чемпионшипа в октябре 2020 года, и смог себя проявить. Контракт с игроком подписан до 2026 года.
Брентфорд за алжирского вингера получит 21,5 миллиона евро. Эта сумма была обговорена клубами ранее.
В текущем сезоне Бенрахма провел за "хаммерс" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами.
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