Германия

Игрок не получается достаточно практики в немецком клубе.

Как сообщает немецкое издание Bild, южнокорейский нападающий РБ Лейпциг Хван Хи Чхан намерен в текущее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу, где в его услугах был заинтересован лондонский Вест Хэм.

Футболист перешел в состав "красных быков" из австрийского РБ Зальцбург летом 2020 года за 9 млн евро, однако так и не сумел выиграть конкуренцию за место в стартовом составе, в новом сезоне приняв участие лишь в девяти матчах (269 минут), оформив один результативный удар и голевую передачу в поединке Кубка Германии против Нюрнберга.

Вест Хэм ранее проявлял интерес к данному футболисту, а после продажи форварда Себастьяна Алле, называется одним из главных фаворитов в борьбе за Хвана.

Текущая трансферная стоимость игрока, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

Следующий матч РБ Лейпциг, с возможным участием в нем южнокорейского форварда, состоится 30 января, когда подопечные Юлиана Нагельсманна на своем поле будут принимать леверкузенский Байер.