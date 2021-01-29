Александр Зинченко оказался в числе лучших игроков 20-го тура чемпионата Англии.

После выездного разгрома Вест Бромвича украинский левый защитник получил место в символической сборной тура по версии WhoScored.

Помимо Зинченко, в сборную попали еще четыре представителя лидера Премьер-лиги: Канселу, Стерлинг, Гюндоган и Марез.

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