Англия

Наставник "шпор" прокомментировал травму Харри Кейна.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что полузащитнику Гарету Бэйлу пора взять на себя роль лидера лондонской команды после того, как нападающий Харри Кейн выбыл из-за травмы.

"Это решающий момент для Гарета Бэйла, он чувствует себя все лучше и лучше. Когда вы теряете игрока уровня Харри, другие игроки должны действовать, и надеюсь, Бэйл сможет нам помочь", — приводит слова Моуриньо Goal.com.

Ранее Моуриньо заявлял, что он не готов давать Бэйлу игровое время.