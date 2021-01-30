Наставник "шпор" прокомментировал травму Харри Кейна.
Гарет Бэйл, Getty Images
30 января 2021, 12:22
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что полузащитнику Гарету Бэйлу пора взять на себя роль лидера лондонской команды после того, как нападающий Харри Кейн выбыл из-за травмы.
"Это решающий момент для Гарета Бэйла, он чувствует себя все лучше и лучше. Когда вы теряете игрока уровня Харри, другие игроки должны действовать, и надеюсь, Бэйл сможет нам помочь", — приводит слова Моуриньо Goal.com.
Ранее Моуриньо заявлял, что он не готов давать Бэйлу игровое время.