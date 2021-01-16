Англия

Наставник лондонского Тоттэнхема рассказал о ситуации вокруг валлийского футболиста.

Валлийский нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл, который в данный момент сезона выступает на правах арендного соглашения в лондонском Тоттенхэме, по окончанию текущего футбольного года должен будет вернуться в стан "сливочных".

Однако, как сообщает испанский ресурс Diario AS, у "шпор" есть твердое намерение и финансовые возможности для повторной аренды игрока на один год. При этом, сам Бэйл ранее заявлял о намерении вернуться в состав "галактикос" по завершению сезона. Со своей стороны, мадридский клуб также выразил желание предоставить валлийцу очередной шанс показать себя.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо, на фоне очередной порции слухов вокруг футболиста, прокомментировал текущее положение футболиста в его команде: "Ни секунды данный вопрос нами не обсуждался. Как вы знаете, он приехал к нам травмированным. Матчи Лиги Европы УЕФА позволили ему восстановиться.

Все знали, что в последние пару сезонов в Мадриде ему было нелегко. Пэтому, предлагаю следовать шаг за шагом, постаравшись извлечь из игрока максимум пользы для команды, а в ответ предоставить возможность для его самореализации", — подытожил наставник "шпор".

За время текущих выступлений в составе лондонского Тоттехэма в текущем сезоне, Гарет Бейл появился на поле уже в 12 поединках (623 минуты), оформив при этом три трех результативных удара.