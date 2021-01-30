Англия

"Горожане" набрали впечатляющий ход.

Манчестер Сити обыграл Шеффилд Юнайтед в поединке 21-го тура АПЛ.

Для "горожан" данная победа стала двенадцатой кряду во всех турнирах.

По информации Goal, такая серия удалась клубу впервые за 126 лет существования команды. В следующих турах АПЛ Манчестер Сити предстоит домашняя встреча с Бернли и матч на выезде против Ливерпуля.

Напомним, что для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы победа над Шеффилдом стала 500-й во всех турнирах в качестве главного тренера команды высшего дивизиона.

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