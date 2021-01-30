Англия

"Горожане" не проигрывают в АПЛ с 23-го ноября 2020-го года.

Манчестер Сити принимал Шеффилд Юнайтед в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

"Горожане" открыли счет уже на 9-й минуте встречи благодаря голу Габриэля Жезуса.

Шеффилд же не сумел доставить проблемы манчестерскому клубу во втором поединке кряду.

Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед 1:0

Гол: Габриэль Жезус, 9

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Лапорт, Зинченко — Силва, Фернандиньо, Гюндоган — Торрес (Родри), Габриэл Жезус, Фоден

Шеффилд Юнайтед: Рамсдэйл — Болдок, Бэшем (МакБерни), Эган, Ампаду, Богл — Лундстрем, Норвуд, Флэк — Бэрк (Шарп), Брюстер (Макголдрик)

Предупреждения: Норвуд, Болдок, Эган

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