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Победа над Шеффилдом стала юбилейной для испанского специалиста.

Манчестер Сити обыграл Шеффилд Юнайтед в поединке 21-го тура АПЛ.

По информации Goal, для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы эта победа стала 500-й во всех турнирах в качестве главного тренера команды высшего дивизиона.

С 2008-го по 2012-й год испанский специалист тренировал Барселону, а с 2013-го по 2016-й — мюнхенскую Баварию. Манчестерский клуб Гвардиола возглавляет с 2016-го года.

Всего испанский тренер провел 673 официальных поединка.

Ранее председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал об окончании сотрудничества с Хосепом Гвардиолой.

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