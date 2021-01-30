Победа над Шеффилдом стала юбилейной для испанского специалиста.
Хосеп Гвардиола, Getty Images
30 января 2021, 19:59
Манчестер Сити обыграл Шеффилд Юнайтед в поединке 21-го тура АПЛ.
По информации Goal, для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы эта победа стала 500-й во всех турнирах в качестве главного тренера команды высшего дивизиона.
С 2008-го по 2012-й год испанский специалист тренировал Барселону, а с 2013-го по 2016-й — мюнхенскую Баварию. Манчестерский клуб Гвардиола возглавляет с 2016-го года.
Всего испанский тренер провел 673 официальных поединка.
Ранее председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал об окончании сотрудничества с Хосепом Гвардиолой.
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