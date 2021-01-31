Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед рассказал о негативном опыте общения с фанатами после очередной неудачи его команды.

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед не сумел одержать верх над лондонским Арсеналом в гостевом поединке (0:0), в результате чего продлил образовал неудачную серию из двух последних матчей в своем исполнении.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 0:0 Обзор матча

После игры произошел неприятный инцидент, который стал очередным эпизодом проявления расовой неприязни со стороны английских фанатов в адрес игроков на отчетной неделе. Нападающий "Красных дьяволов" получил нелицеприятные высказывания в свой адрес, о чем позже сообщил посредством своего аккаунта в Twitter.

"Человечество и социальные сети в худшем их проявлении, — высказался игрок по поводу полученных сообщений от разъяренных фанатов, однако при этом не стал выкладывать скриншоты, сославшись на "безответственность подобного поступка", — Да, я — черный, и я спокойно живу с этим каждый день, горжусь этим. Ни один комментарий не заставит меня чувствовать себя иначе. Прошу прощения, если вы искали резкую реакцию, вы просто не получите ее здесь.

Я не делюсь скриншотами. Это было бы безответственно, и, как вы понимаете, в них нет ничего оригинального. На меня подписаны дети разных рас и полов, которым нет необходимости читать подобное. Разнообразие должно только приветствоваться", — подытожил игрок.

Манчестер Юнайтед позже подтвердил, что оскорбления были аналогичны тем, которые получили другие игроки клуба ранее на этой неделе.

Напомним, что ранее на этой неделе расизму со стороны фанатов подверглись игроки "Красных дьяволов" Аксель Туанзебе и Антони Мартиаль, защитник Челси Рис Джеймс и полузащитник Вест Бромвич Альбион Ромейн Савьерс.

Правительство Великобритании уже объявило о старте переговоров с владельцами социальных сетей с целью более жесткого контроля над проявлениями неприязни.