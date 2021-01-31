Англия

Специалист добыл первую победу на посту тренера лондонцев.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над Бернли (2:0).

"Нашим футболистам нужно было действовать особенно надежно в обороне. Пришлось защищаться против огромного числа дальних подач от Бернли. Но, признаюсь, мы провели совершенный матч.

Множество моментов можно занести в актив. Мы контролировали игру, действовали высоко, создали довольно много моментов. Само по себе владение мячом ничего не значит. Однако для контроля мяча у нас есть достаточное мастерство, то почему не прибегнуть к нему?".

"Намереваюсь дать шанс каждому игроку проявить себя. Любой может выйти в старте и доказать, что достоин.

Что касается Тимо Вернера, то вовлечен в работу, отдает на поле все. Ничто не помогает лучше голов, если их давно не было. Такое случается с каждым форвардом мира", — цитирует Тухеля Football.London.

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