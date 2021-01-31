Англия

Немецкий специалист был удивлен сроком контракта на 18 месяцев.

Главный тренер Челси Томас Тухель признался, что на начальном этапе был недоволен контрактом с лондонским клубом, который предложили ему "синие".

Также немецкий специалист объяснил, почему он все же согласился на 18-месячный контракт с Челси, чтобы заменить Фрэнка Лампарда.

"Я хочу быть честным и могу сказать, что сначала это вызвало у меня беспокойство и я немного подумал: "Почему только 18 месяцев?". Через минуту я понял: "А что это меняет?".

Если они дадут мне контракт на четыре с половиной года, они все равно могут меня уволить. Если я им не понравлюсь, они все равно меня уволят. И если бы они мне дали 4,5 года, они бы добавили мне пункт, что заплатят мне в таком сценарии.

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Нельзя быть уверенным в том, что ты проработаешь здесь 4,5 года. Такова реальность на этом уровне. Поэтому я решил не волноваться и проявить достаточно смелости, чтобы взяться за это приключение, потому что было абсолютно понятно, что я хочу этого, и я не хочу упускать этот шанс", — приводит слова Тухеля Goal.com.

В своем первом матче Челси под руководством Тухеля расписал мировую с Вулверхэмптоном. Следующий матч "синие" проведут против Бернли. Встреча состоится сегодня, 31 января, в 14:00 по киевскому времени.