Англия

В 22-м туре чемпионата Англии "клинки" обыграли соседа по турнирной таблице, но остались на последнем месте.

Шеффилд Юнайтед в 22-м туре Премьер-лиги сумел одержать волевую победу над Вест Бромвичем, и хотя остается на последнем месте, сократил отставание от "дроздов" до одного очка.

Шеффилд Юнайтед — Вест Бромвич 2:1

Голы: Богл, 56, Шарп, 73 — Филлипс, 41.

Шеффилд Юнайтед: Рамсдэйл — Башэм, Иган, Ампаду — Болдок (Лоу, 44), Лундстрем, Норвуд (Макберни, 46), Флек, Богл — Макголдрик, Шарп (Берк, 86).

Вест Бромвич: Джонстон — О'Ши, Аджайи, Бартли, Таунсенд — Филлипс (Галлахер, 74), Ливермор, Снодграсс, Перейра — Робинсон (Грант, 68) — Дианье (Робсон-Кану, 68).

Предупреждения: Флек, Макголдрик — Перейра.

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