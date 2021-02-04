Англия

Действующий чемпион Англии все никак не может справиться с кризисом в результатах.

Домашний матч против Брайтона для Ливерпуля должен был стать поводом продлить серию из двух добытых успехов в противостояниях с лондонскими командами, Вест Хэмом и Тоттенхэмом (дважды по 3:1) на выезде. Однако, "чайки" сумели не только навязать борьбу своим оппонентам, но и одержать итоговую минимальную победу (1:0).

Ливерпуль — Брайтон 0:1 Видео гола и обзор матча

Помимо того, что данный результат в очередной раз позволил конкурентам "красных" оторваться от команды Юргена Клоппа в турнирной таблице, Ливерпуль также сумел повторить одно из своих негативных исторических "достижений".

Как сообщает статистический портал Opta, действующий чемпион Англии впервые с 1984 года не смог распечатать ворота соперников в трех домашних поединках кряду. До матча против Брайтона, Бернли (0:1) и Манчестер Юнайтед (0:0) не увидели пропущенных мячей со своей стороны.

При этом, общая продолжительность безрезультативной серии Ливерпуля в домашних матчах составляет уже 348 минут.

Постараться исправить ситуацию команда Клоппа получит шанс уже в ближайшие выходные, когда в воскресенье, 7 февраля, на своем поле будет принимать Манчестер Сити.