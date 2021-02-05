Англия

Футболист может переехать в Англию.

Защитник немецкого Айнтрахта Эван Ндика попал в сферу интересов лондонских Тоттенхэма и Арсенала.

По информации Bild, клубы намерены побороться за центрбека молодежной сборной Франции.

Сообщается, что в этой гонке фаворитом выглядит Арсенал, так как у Ндика тот же агент, что и у Николя Пепе.

Также футболист интересен Саутгемптону, однако его переход в стан "святых" маловероятен.

Контракт француза с Айнтрахтом рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 22,5 миллиона евро.

Отметим, что в марте 2020 года в футболисте также был заинтересован Ливерпуль.