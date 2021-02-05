Футболист может переехать в Англию.
Эван Ндика, getty images
05 февраля 2021, 08:27
Защитник немецкого Айнтрахта Эван Ндика попал в сферу интересов лондонских Тоттенхэма и Арсенала.
По информации Bild, клубы намерены побороться за центрбека молодежной сборной Франции.
Сообщается, что в этой гонке фаворитом выглядит Арсенал, так как у Ндика тот же агент, что и у Николя Пепе.
Также футболист интересен Саутгемптону, однако его переход в стан "святых" маловероятен.
Контракт француза с Айнтрахтом рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 22,5 миллиона евро.
Отметим, что в марте 2020 года в футболисте также был заинтересован Ливерпуль.