Англия

Лондонскому клубу необходима полноценная замена на случай ухода англичанина.

Полузащитника лондонского Тоттенхэма Деле Алли трансферные слухи активно сватают во французский ПСЖ, однако данному трансферу не будет суждено произойти, если "шпоры" до конца трансферного окна не найдут полноценную замену англичанину. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте итальянский журналист Фабрицио Романо.

В качестве главной опции в данном ситуации руководство лондонского клуба видит возможность возвращения датского полузащитника миланского Интера Кристиана Эриксена на правах арендного соглашения.

Однако и тут процесс переговоров упирается в банальное нежелание руководство "змей" выплачивать заработную плату в каком-либо объеме футболисту, который не сумел себя зарекомендовать с лучшей стороны в итальянской Серии А. При этом, Интер также требует от Тоттенхэма частичную компенсацию в виде платы за возможную аренду футболиста.

Деле Алли в новом сезоне не может найти себе места в планах португальского специалиста Жозе Моуриньо, поэтому принял участие лишь в 12 матчах (472 минуты) Тоттенхэма, сумев при этом по два раза отличиться голами и результативными передачами. Его трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 38 млн евро.

Следующий матч Тоттенхэма, с возможным участием в нем английского полузащитника, состоится сегодня, 28 января, когда "шпоры" на своем поле будут принимать действующего чемпиона страны — Ливерпуль. Начало текстовой трансляции данного поединка на сайте Football.ua запланировано в 22:00 по киевскому времени.