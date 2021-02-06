Англия

Признания удостоены Кейлор Навас, Мохаммед Салах и Сон Хын Мин.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучших игроков десятилетия в КОНКАКАФ, Африке и Азии.

В зоне КОНКАКАФ лучшим признан коста-риканский голкипер ПСЖ Кейлор Навас, который ранее также выступал за мадридский Реал. Второе место занял мексиканский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Хавьер Эрнандес, а тройку лучших замкнул бывший форвард сборной США Клинт Демпси.

Первое место среди игроков Африки занял вингер Ливерпуля Мохаммед Салах, который опередил в рейтинге своего одноклубника Садио Мане, а также хавбека Манчестер Сити Рияда Мареза.

Наконец лучшим игроком Азии назван нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин. Второе место у японского полузащитника Кейсуке Хонда, который ныне защищает цвета Портимоненсе. Тройку лучших замкнул вингер Аль-Хилаля Салем Аль-Досари.

Ранее сообщалось, что лучшим европейским игроком десятилетия признан Криштиану Роналду, а Лионель Месси — в Южной Америке.