Испания

В тройку лучших футболистов вошли Неймар и Даниэль Алвес.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси назван лучшим игроком десятилетия в Южной Америке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Второе место в рейтинге занял нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, а тройку лучших замкнул еще один бразилец — защитник Сан-Паулу Даниэль Алвес.

В рейтинг IFFHS входили только игроки из стран, входящих в КОНМЕБОЛ в период с 2011 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим европейским игроком десятилетия по версии IFFHS.