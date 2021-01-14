Германия

Голкипера Баварии в очередной раз признали лучшим в мире.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала результаты очередных сводных подсчетов статистики выступлений отдельных футболистов за последнюю декаду. На сей раз, организаторы отметили действия голкиперов.

В основу системы начисления баллов был заложен принцип выставления оценок величиной от 20 до 1 пункта, в зависимости от того, какое место занимал каждый из вратарей в ежегодной номинации "Лучший голкипер мира", по версии данной организации. После завершения распределения очков, по каждому отдельному футболисту показатели суммировались и заносились в итоговую таблицу.

В конечном итоге, пятикратный лауреат ежегодной премии "Лучший голкипер мира" по версии IFFHS (2013 – 2016, 2020) Мануэль Нойер стал обладателем данной награды, опередив на 35 баллов легендарного Джанлуиджи Буффона.

Вместе с мюнхенской Баварией и сборной Германии Нойер страж ворот становился чемпионом мира-2014, дважды выигрывал Лигу чемпионов (2013, 2020), а также поднимал над головой 8 титулов немецкой Бундеслиги, 5 трофеев Кубка Германии и 2 Суперкубка УЕФА.

С полным списком топ-номинантов можно ознакомиться ниже.

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