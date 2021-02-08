Англия

Очередной случай расовой дискриминации в английском футболе.

Футболистка Манчестер Юнайтед Лорен Джеймс, которая является сестрой защитника Челси Риса Джеймса, подверглась расистским оскорблениям в социальных сетях.

19-летняя англичанка выложила пост в Instagram с обращением к общественности.

"Спасибо всем за поддержку в течение последних 24 часов. К сожалению, это не первый раз и он не будет последним, но нам не нужно принимать это как должное. Мы должны продолжать кричать и шуметь, пока не начнутся реальные действия.

Я не из тех, кто много говорит, возможно, это потому, что я молода, может быть, потому, что это провоцирует дальнейшие оскорбления, но я не могу больше молчать.

Если мы все вместе, мы сможем что-то изменить. Всем, кто подвергается такому же насилию, но не высказывается, страдает в одиночестве и не имеет людей вокруг себя, как я, оставайтесь сильными и знайте, что мы сражаемся с этим как единое целое", — написала Лорен Джеймс.

Отметим, что в последнее время в Англии участились случае с проявлением расовой дискриминации. В частности с этим сталкивались игроки МЮ Аксель Туанзебе и Антони Мартиаль, а также Ромейн Сойерс и Антонио Рюдигер из Вест Бромвича и Челси соответственно.